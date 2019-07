Löw nennt Namen möglicher Nachfolger

Löw sagte in einem Gespräch mit der BILD-Zeitung, er könne sich U21-Trainer Stefan Kuntz "selbstverständlich" als zukünftigen Bundestrainer vorstellen. Kuntz hatte sich erst vor einigen Tage ablehnend geäußert, als er nach einer möglichen Nachfolge von Löw gefragt wurde. Da steckte er mit der U21 allerdings noch mitten im Turnier der Europameisterschaft.

Als zweiten Namen brachte Löw Marcus Sorg ins Gespräch. Auch er habe "Bundestrainer-Qualitäten". Sorg ist seit 2016 der Co-Trainer von Löw und hatte ihn zuletzt bei Qualifikationsspielen als Cheftrainer vertreten.

Neben Fachkompetenz hält Löw großes Empathievermögen für eine wichtige Eigenschaft des zukünftigen Cheftrainers: "Das ist heute wichtig bei den jungen Spielern, dass man Zugang zu ihnen bekommt und sie auf einer persönlichen Schiene erreicht."

Ein Name, den die Fans sicher gerne hören würden, fiel aber nicht: Jürgen Klopp. "Sollte ich irgendwann einmal gefragt werden und ich wäre verfügbar, dann würde ich darüber nachdenken", hatte Klopp nach der WM 2018 in einem Welt-Interview gesagt. Klopps Vertrag in Liverpool läuft ebenfalls bis 2022 ...