Löw-Nachfolge: Favoriten, Außenseiter und schon eine Absage

Außenseiter Ralf Rangnick: Pros und Contras

Wer immer genannt wird, wenn es um den Bundestrainerposten geht, ist Ralf Rangnick. Der "Fußball-Professor" wäre frei und ist über jeden Zweifel erhaben, was seine Trainerfähigkeiten angeht. Und da ein deutscher Bundestrainer in der Geschichte bisher auch immer ein deutscher Staatsbürger war, fällt auch diesmal der Name des 62-Jährigen, der in der Bundesliga den SSV Ulm, den VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim, den FC Schalke 04 und RB Leipzig betreute.

"Rein sprachlich kommen nur Deutschland und England infrage", hatte Rangnick kürzlich gesagt. Ein Engagement beim AC Mailand in Italien und zuletzt beim FC Chelsea in England war nicht zustande gekommen. Rangnick gilt als extrem akribischer Arbeiter und Taktiktüftler mit Vorliebe für Pressing und Umschaltspiel, allerdings auch als jemand, der sich nicht gerne in seine Arbeit reinreden lässt. In Leipzig war er der Alleinverantwortliche für den sportlichen Bereich, das wäre beim DFB mit Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff anders.