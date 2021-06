EM: Löw lässt Kimmich-Position gegen Frankreich noch offen

"Das werde ich am Sonntag oder Montag entscheiden. Ich werde noch einmal ein Gespräch mit ihm führen", sagte Löw im Interview mit der ARD-Sportschau und ergänzte: "Der Jo spielt da, wo es das Beste ist für die Mannschaft."

Soll Kimmich als Rechtsverteidiger spielen oder besser im Mittelfeld?

Von den zahlreichen Fußball-Experten gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger twitterte: "Die Versetzung auf die rechte Seite ist die richtige Entscheidung." Er sei "einer der besten Sechser der Welt", habe aber "Pech", auch die beste Option rechts zu sein. So sieht es auch Olaf Thon. "Im Mittelfeld haben wir große Qualität, da ist der Unterschied nicht so groß. Aber rechts hat Klostermann nicht überzeugt." Stefan Effenberg sieht das anders. Kimmich müsse vor der Abwehr gesetzt sein, sagt er dem "Kicker". Vogts mahnte gar: "Ohne ihn in der Zentrale werden wir im Zentrum von Frankreich überrannt." Philipp Lahm gibt sich dagegen wieder diplomatisch: Kimmichs "beste Position" sei vor der Abwehr, ihn rechts spielen zu lassen, sei "aber schon eine gute Überlegung".