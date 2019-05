Löw in Klinik - Sorg vertritt Bundestrainer bei EM-Qualifikation

"Der Grund für die Pause sind Nachwirkungen eines Sportunfalls. Dabei wurde eine Arterie gequetscht und ein stationärer Aufenthalt jetzt notwendig", schreibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in einer Pressemitteilung: "Die Behandlung läuft gut, der zuständige Arzt hat dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen. Aus diesem Grunde wird Marcus Sorg in den beiden Länderspielen in Borissow und Mainz an der Seitenlinie stehen, unterstützt wird er von Torwarttrainer Andreas Köpke."

"Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen. Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben." Joachim Löw in der DFB-Mitteilung

Verletzung beim Hanteltraining

Nach Medienberichten hat sich Joachim Löw beim Training mit einer Hantel verletzt. Diese sei auf seinen Brustkorb gefallen, die Folge waren Durchblutungsstörungen. Eine Operation sei allerdings nicht nötig.

Nächste EM-Qualifikationsspiele in Borissow und Mainz

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der EM-Qualifikation am 8. Juni in Borissow gegen Weißrussland. Am 11. Juni empfängt das Team in Mainz Estland. Das 22-köpfige Aufgebot trifft sich am Sonntag im niederländischen Venlo, um sich auf den Länderspiel-Doppelpack vorzubereiten.

Im März hat Deutschland im ersten Qualifikationsspiel 3:2 in den Niederlanden gewonnen. Komplettiert wird die Fünfer-Qualifikationsgruppe von Nordirland. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Fußball-Europameisterschaft 2020, die in elf europäischen Städten und in Baku (Aserbaidschan) ausgespielt wird.