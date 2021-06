Löw fordert "Wettkampfmodus" vor Schlüsselspiel gegen Portugal

Die Diskussion um Taktik und Personal laufen. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich steht die deutsche Nationalmannschaft unter Druck. Gegner Portugal konnte seine erste Partie gegen Ungarn mit 3:0 gewinnen, mit einem Sieg am Samstag (18.00 Uhr/ARD) könnte der Titelverteidiger ins Achtelfinale einziehen.

"Es war klar, dass die Gruppe schwer wird. Aber wir haben es immer noch in der Hand". Toni Kroos

Nach dem Duell mit dem amtierenden Europameister trifft das DFB-Team am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in München auf Ungarn, in Budapest kommt es parallel zur Neuauflage des EM-Finales von 2016 zwischen Portugal und Frankreich.