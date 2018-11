Löw enttäuscht, aber mit Blick nach vorne

Löw blickte zurück und nach vorne zugleich: "Es ist schade, dass wir in der Nations League nichts mehr gerade biegen können. Jetzt müssen wir aus dem enttäuschenden Jahr die richtigen Lehren ziehen und Maßnahmen ergreifen". Joshua Kimmich zog eine ähnliche Zwischenbilanz der vergangenen zwölf Monate: "Wir kommen aus einer enttäuschenden WM. Jede Mannschaft muss ihren eigenen Weg gehen. Man sollte nicht auf Teufel komm raus einen Umbruch herbeiführen."

"Ein Weizenbier" nach Müllers 100. Länderspiel

Trotz aller Erneuerung erinnerte der Bundestrainer auch an das bevorstehende Jubiläum eines seiner etablierten Leistungsträger. Thomas Müller sprach er angesichts seines möglicherweise bevorstehendem 100. Länderspiels "eine sensationelle Leistung" für seinen Dauereinsatz aus. Als Belohnung nach dem Spiel versprach Löw dem Oberbayern "ein Weizenbier".

"Verschiedene Überlegungen" zur Aufstellung

Zur Aufstellung gegen die Niederlande (Montag, 20.45 Uhr, live in B5 aktuell und im Internetstream) wollte der Coach noch nichts Konkretes sagen. "Es gibt verschiedene Überlegungen", das war das einzige, was er verriet. Nur bezüglich der Angeschlagenen sagte Löw: "Bei Jonas Hector sieht es gut aus, bei Marco Reus gibt es noch ein kleines Fragezeichen." Es wird erwartet, dass Toni Kroos und Mats Hummels in die Mannschaft rücken. Kai Havertz dürfte trotz seiner starken Leistung gegen Russland eine Pause erhalten. Man müsse "die Belastung bei ihm steuern", sagte der Bundestrainer.