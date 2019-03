Löw-Entscheidung: Auch Hummels äußert "Unverständnis"

Hummels bezeichnet bereits die sportlichen Entscheidung als "schwer nachvollziehbar". Noch mehr stößt bei ihm aber "die Art und Weise auf Unverständnis". In den sozialen Netzwerken schreibt er emotional: "Thomas, Jerome und ich haben jahrelang alles für die Nationalmannschaft gegeben und dieser Umgang wird dem, was wir geleistet und erreicht haben, in meinen Augen nicht gerecht. Und das lässt mich alles andere als kalt, weil ich es geliebt habe, für Deutschland zu spielen!" Vorher hatte bereits Thomas Müller und auch der FC Bayern München den Stil von Joachim Löw kritisiert.