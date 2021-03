BR24Live: Löw begründet Abgang mit "Erneuerung" zur Heim-EM

Löw sagte, er sei zu dem Entschluss gekommen, dass nach der Europameisterschaft in diesem Jahr der richtige Zeitpunkt sei, um den Stab an einen anderen Trainer zu übergeben. "15 Jahre als Bundestrainer sind eine lange Zeit, fast eine Ewigkeit", sagte er. Er wolle nicht den Eindruck vermitteln, an seinem "Stuhl zu kleben". Die Entscheidung zum Rücktritt habe er vor einigen Wochen getroffen.

Heim-EM 2024 im Fokus

Besonderen Augenmerk richtete Löw dabei auf die Heim-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. "Das muss zu einer richtigen Explosion führen wie 2006", erklärte er. "Das kann viel bewegen. Das kann eine Erneuerung auslösen". Insofern wolle er einem neuen Bundestrainer genügend Zeit geben, um die Nationalmannschaft auf diese Heim-EM vorzubereiten. Drei Jahre, seien ein gutes Zeitfenster: "Ein neuer Trainer braucht die notwendige Zeit, weil es bei der Nationalmannschaft nicht so schnelllebig ist, wie bei einer Vereinsmannschaft." Am Dienstag hatte Löw bekannt gegeben, dass er nach der EM in diesem Jahr als Bundestrainer aufhören wird.

Löw verteidigt Umbruch

Löw verteidigte außerdem den Umbruch, den er nach der WM 2018 eingeleitet hatte, als er Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller aussortierte. "Das war die richtige Maßnahme", meinte er. Ob er die Spieler für die EM in diesem Jahr noch einmal zurückholen wird, was weiterhin zur Diskussion steht, ließ er weiter offen. "Die Frage ist: Was ist das Beste für die Mannschaft", sagte er vielsagend. Eine endgültige Entscheidung wird wohl erst im Mai fallen.

Er habe ein gutes Gefühl bezüglich der kommenden Europameisterschaft, er sei so fokussiert "wie immer bei solchen Turnieren", von Lockerheit oder Lässigkeit wollte der Bundestrainer nichts hören.

Zeit für die Nachfolgersuche

DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Präsident Fritz Keller dankten Löw bereits für seine Arbeit, die aber noch nicht abgeschlossen sei, sondern "hoffentlich bei der EM ihren gebührenden Abschluss bekommt", sagte Keller. Bierhoff betonte, dass er sich bei der Nachfolgersuche "Zeit lassen" möchte. Namen wolle und werde er in den nächsten Wochen nicht kommentieren. Man wolle bei der Trainersuche aber nicht in bestehende Verträge eingreifen und, wenn dann, in Abstimmung mit den Vereinen agieren. Bierhoff verriet nur so viel: "Ich sehe eher keinen ausländischen Trainer und denke, dass der Nationaltrainer Deutscher sein sollte." Präsident Keller betonte, der DFB sei derzeit im Umbruch: "Es gibt keine Denkverbote!" Auch nicht bei der Nachfolgersuche.