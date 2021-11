Löw-Abschied: "Der beste Bundestrainer" sagt Adieu

Manchmal braucht es nach einer Trennung ein wenig Abstand, um sich wieder an die guten Zeiten erinnern zu können. Das könnte die Stimmungslage um den offiziellen Abschied von Joachim Löw aktuell ganz gut erklären. Herrschte nach Löws letztem Spiel als Nationaltrainer, der 0:2-Niederlage bei der Europameisterschaft gegen England, vielerorts Abhaken, Erleichterung, ja sogar Häme vor, so ist die Stimmung gut viereinhalb Monate später komplett gekippt.

Nun konzentriert sich Fußball-Deutschland vor allen Dingen auf die Erfolge: Löw hat in seiner 15-jährigen Amtszeit nicht nur die Deutsche Nationalmannschaft wieder schönen, modernen Fußballspielen lassen und konnte eine neue, erfolgreiche Kultur etablieren. Vor allen Dingen hat er die DFB-Elf zu ihrem vierten WM-Titel in der Historie geführt. Als vierter Trainer nach Sepp Herberger, Helmut Schön und Franz Beckenbauer. Namen, die jedes fußballbegeisterte Kind in Deutschland aufzählen kann, obwohl das Wirken alle dieser Herren weit vor ihrer Zeit lag. In diese Reihe hat sich auch Joachim Löw verewigt.

Flick: "Der beste Bundestrainer, den wir je hatten"

Wenn also am kommenden Donnerstag die Deutsche Nationalmannschaft gegen Liechtenstein antritt, (am 12. November ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage) und Joachim Löw durch ein Spalier seiner ehemaligen Spieler schreiten wird, um offiziell verabschiedet zu werden, wird das Negative wohl für immer in den Hintergrund geraten. Das EM-Achtelfinal-Aus gegen England, die 0:6 Klatsche gegen Spanien oder das Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft 2018. All das wird fortan nicht mehr direkt in den Kopf schießen, wenn der Name Joachim Löw fällt.

Und so ist es kaum verwunderlich, dass Fußballgrößen und Wegbegleiter gleichermaßen aktuell voll des Lobes sind, wenn sie nach dem ehemaligen National-Coach gefragt werden. Die höchsten Töne stimmt vielleicht Hansi Flick, Löws ehemaliger Co-Trainer und direkter Nachfolger, an: "Für mich ist er der beste Bundestrainer, den wir je hatten. Er hat den deutschen Fußball einfach anders aufgestellt", so Flick gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.