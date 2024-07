Stabhochsprung-Meeting in Hof I 20.7., 13.40 Uhr I Livestream

Die Generalprobe der Stabhochspringerinnen und Stabhochspringer für die olympischen Spiele findet auf dem Gelände der LG Hof statt. Mit dabei sind einige Athletinnen und Athletinnen, die auch in Paris an den Start gehen werden.

BR24Sport überträgt den Event ab 13.40 im Livestream. Ihr Kommentator ist Martin Raspe. Dirk Feustel moderiert.

Blech und weitere Olympia-Teilnehmer am Start

Das Starterfeld ist ähnlich zum Meeting in Rottach-Egern am vergangenen Sonntag. Wie schon am Tegernsee ist der Pole Piotr Lisek dabei. Der 31-Jährige ist in seiner Karriere schon 6,02 Meter gesprungen und hält damit den nationalen Rekord in Polen. Für ihn ist es genauso der letzte Wettkampf vor Paris wie für Torben Blech.

Der Mann von Bayer Leverkusen verpasste bei der Europameisterschaft in Rom eine Medaille und wurde zusammen mit Lisek Sechster. In Hof will er sich den letzten Schliff für Olympia verpassen. Wie Lisek reist er mit einer Saisonbestleistung von 5,82 Meter an. Weitere Olympia-Teilnehmer in Hof sind der Türke Ersu Sasma, Matej Scerba aus Tschechien und sein Landsmann David Holy.

Olympia-Bronze-Gewinnerin Bradshaw gibt sich die Ehre

Bei den Frauen sind die Augen auf Holly Bradshaw gerichtet. Die Britin gewann bei den letzten olympischen Spielen in Tokio Bronze. Auch in Paris wird die 32-Jährige an den Start gehen. Bradshaw gewann schon das Meeting am Tegernsee, als sie 4,70 übersprang, und ist damit klare Favoritin in Hof. Auch Imogen Ayris aus Neuseeland und die Ungarin Hanga Klekner sind in Paris dabei. In dieser Saison haben beide schon die 4,57 Meter übersprungen.