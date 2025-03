Landespokal: Bamberg - Haching I 22.3., 14 Uhr | Stream & TV

Nur noch ein Schritt bis ins Finale des Bayerischen Landespokals. Der FC Eintracht Bamberg fordert die SpVgg Unterhaching heraus. Der oberfränkische Regionalligist geht als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Drittligavertreter. BR24Sport zeigt die Partie ab 14 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen. Florian Eckl kommentiert das Spiel, Markus Othmer moderiert die Übertragung.

Haching schmeißt die Löwen raus

Die Münchner Vorstädter sind nicht nur aufgrund ihrer Ligazugehörigkeit Favorit am Samstag. Die Spielvereinigung schmiss im Viertelfinale den TSV 1860 München im Grünwalder Stadion mit 3:1 (1:0) aus dem Pokal. Das Team, das damals noch von Trainer Marc Unterberger trainiert wurde, ging zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung. Der ehemalige Hachinger Keeper René Vollath hatte zudem gepatzt. Jesper Verlaats Kopfball in der Nachspielzeit war dann nur noch Ergebniskosmetik. In den Runden zuvor hatte man sich gegen den TSV Münnerstadt (5:0), SV Hutthurm (9:1) und den FC Deisenhofen (3:0) durchgesetzt.

Regionalligist Bamberg wäre in Runde eins beinahe am Bezirksligisten TSV 1860 Staffelstein gescheitert, rettete sich aber im Elfmeterschießen in Runde zwei. Dort wartete das Bamberg-Duell gegen die DJK Don Bosco Bamberg, die FCE mit 2:1 für sich entschied. Über Fortuna Regensburg (3:0) und Ligakonkurrent Schweinfurt (3:1) steht Bamberg nun im Halbfinale gegen Unterhaching.

Landespokalsieger löst Ticket für den DFB-Pokal

Die Hachinger sind Tabellenletzter in der 3. Liga und müssen um den Klassenerhalt bangen. Das Team von Trainer Heiko Herrlich hat nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen geholt (drei Niederlagen, 1 Remis). Insgesamt stehen erst drei Saisonsiege in der Liga zu Buche. Da tun die Erfolge im Landespokal gut. Auch Gegner Bamberg ist Vorletzter in der Regionalliga, verlor zuletzt viermal in Folge.

Der Gewinner des Duells zieht ins Landespokal-Finale ein gegen den FC Ingolstadt oder den FV Illertissen, die sich im zweiten Halbfinale gegenüberstehen. Wer im Endspiel triumphiert, ist zugleich für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert.