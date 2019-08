Ein Kellerduell steht dem TSV 1860 München am 5. Spieltag der 3. Liga bevor. Gegner SV Meppen steht punkt- und torgleich mit den Löwen auf Platz 15 der Tabelle. Zudem geht es für die Sechziger darum, den Eindruck des 0:4 bei Waldhof Mannheim am letzten Spieltag wettzumachen. BR24 Sport überträgt die Partie im BR Fernsehen, in der BR Mediathek und hier auf dieser Seite live.

Livestream-Probleme? Auf manchen Android-Smartphones spielt der Stream nicht sauber ab. Wir bitten Sie, in solchen Fällen den Livestream in der BR Mediathek zu nutzen: https://www.br.de/mediathek/live

Moderiert wird die Übertragung von Tom Meiler aus dem Grünwalder Stadion, der Kommentator ist Florian Eckl. In der Halbzeit des Livespiels zeigen wir wie gewohnt Ausschnitte der Top-Partie aus der Regionalliga Bayern. Diesmal lautet die Begegnung FC Memmingen – SpVgg Greuther Fürth II.