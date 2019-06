Champions-League-Sieger FC Liverpool hat das niederländische Toptalent Sepp van den Berg verpflichtet und damit auch Bayern München ausgestochen. Der 17-Jährige wechselt von PEC Zwolle aus der niederländischen Eredivisie zu den Reds und unterschreibt bei der Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp einen langfristigen Vertrag.

Liverpool zahlt 1,5 Millionen Ablöse – van den Berg wollte zu Jürgen Klopp

Die Ablöse soll englischen Medien zufolge zunächst 1,5 Millionen Euro betragen und je nach Einsätzen auf bis zu fünf Millionen steigen. "Jürgen Klopp ist ein großartiger Mensch und ein Grund, weshalb der Verein so erfolgreich ist. Und er ist auch ein Grund, warum ich hierhergekommen bin", sagte der niederländische U19-Nationalspieler.

Times: Bayern versuchen bis zur letzten Sekunde den Transfer zu verhindern

Einem Bericht der Times zufolge hatten die Bayern versucht, den Deal in letzter Sekunde noch zu verhindern. Während van den Berg bereits beim Medizincheck in Liverpool war, sollen Münchner Verantwortliche verzweifelt versucht haben, die Vertreter des Spielers per Telefon von dem Transfer abzubringen.

Sepp van den Berg: Mit 16 Jahren schon in der Nationalmannschaft

Mit 16 Jahren und knapp drei Monaten debütierte van den Berg im März 2018 als fünftjüngster Spieler der Geschichte in der ersten niederländischen Liga. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger für Zwolle 21 Begegnungen in der Eredivisie.

Liverpool gibt Nachwuchsspieler Abdi Sharif Profivertrag

Gleichzeitig stattete Liverpool Nachwuchsspieler Abdi Sharif mit einem Profivertrag aus. Der 18-Jährige spielt seit seinem sechsten Lebensjahr für die Reds und kam in der vergangenen Saison bereits in der U23 zum Einsatz.