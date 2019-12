Liverpool gewinnt - Klopp wahrt Chance auf Titelverteidigung

Der Tabellenführer der englischen Premier League gewann das entscheidende Gruppenspiel beim österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg am Dienstagabend mit 2:0 (0:0). Ein Doppelschlag des Ex-Leipzigers Naby Keita (57. Minute) und des Ägypters Mohamed Salah (58.) entschied die Partie vor 29.520 Zuschauern in der ausverkauften Salzburger Arena. Liverpool zog mit 13 Punkten als Gruppenerster vor dem SSC Neapel mit Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti (4:0 gegen KRC Genk) ins Achtelfinale ein. Für die Salzburger geht es 2020 in der Europa League weiter.