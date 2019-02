Liverpool gegen FC Bayern: "Könnte auch ein Endspiel sein"

"Müssen uns in der Defensivarbeit steigern"

Auch deshalb übte sich Hoeneß in Bescheidenheit. "Mein Wunschergebnis wäre 1:1. Einen Sieg zu erwarten, ist überheblich", sagte er - zumal dies einer deutschen Mannschaft im mythischen englischen Fußball-Tempel noch nie glückte. Gerade die Münchner Wackelabwehr muss gegen die Offensivstars Salah, Roberto Firmino und Sadio Mane funktionieren, sonst droht in der Tat ein Untergang.

Salihamidzic hofft, dass sein Team die teils dilettantischen Fehler vor den Wochen der Wahrheit einstellt. "Wir müssen uns alle zusammen in der Defensivarbeit steigern", sagte Salihamidzic mit Nachdruck. Klopp findet die Diskussionen abwegig. "Die Qualität ist nach wie vor da. Wie kann man bei Hummels, Süle und Boateng über eine Wackel-Abwehr reden", betonte er. Über Boateng muss er nicht nachdenken, der blieb mit Magen-Darm-Infekt in München.

Klopp will von Favoritenrolle nichts wissen

Von einer Favoritenrolle seiner Reds will Klopp aber so oder so nichts wissen. "Das sind zwei extrem starke Mannschaften, ich weiß nicht, wer weiterkommt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon durch sind", sagte der 51-Jährige. Einen "kleinen Vorteil" hat Rummenigge ausgemacht. "Wir haben mehr Champions-League-Erfahrung als Liverpool. Das könnte ein wichtiges Plus werden", sagte er.