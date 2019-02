Liverpool-Coach Klopp warnt sein Team vor dem FC Bayern

Den bisher mäßigen Saisonverlauf für die Bayern in der Bundesliga wertet Klopp nicht als maßgeblich für die Champions League. "Vielleicht ist es so, dass sie ein bisschen unter den Erwartungen liegen und wir ein bisschen darüber", sagte Klopp und betonte: "Wenn man sagt, sie sind in einer schlechten Situation, ist das Jammern auf hohem Niveau". Er betonte ausdrücklich die große Erfahrung der Münchner. "Sie waren sechsmal hintereinander Meister", sagte der Coach, dessen Verein bereits 29 Jahre auf den nationalen Titel wartet.

Jürgen Klopp: Von "The Normal One" zur Furie

In Liverpool elektrisiert der frühere Trainer von Borussia Dortmund in Liverpool die Massen. Im Oktober 2015 kam er an die Anfield Road. Dort vergöttern die Fans ihn - und das nicht erst seit der Teilnahme am Champions-League-Finale im vergangenen Sommer. "Ich bin ein ganz normaler Kerl, komme aus dem Schwarzwald", so hatte sich Klopp in Liverpool vorgestellt und in Anspielung auf Jose Mourinho augenzwinkernd angefügt: "I'm the Normal One". Am Spielfeldrand kann der frühere Mainzer aber auch auf den englischen Plätzen schnell zur Furie werden.

Unterstützung beim "emotionalsten Verein der Welt"

Beim Hinspiel setzt der Trainer auch einiges auf die Atmosphäre beim "emotionalen Verein der Welt", wo die Zuschauer das Heimteam zu "110, 120, 130 oder 140 Prozent antreiben können". Einen Nachteil, im letztendlich entscheidenden Rückspiel am 13. März nach München reisen zu müssen, wollte der Trainer nicht ausmachen. "Dieses Duell wird nicht in einem Spiel entschieden", lautete Klopps Prognose für die Achtelfinalbegegnung.

Personalplanung beim FC Liverpool mit Augenzwinkern

In personeller Hinsicht wollte sich der frühere Bundesliga-Trainer nicht in die Karten schauen lassen. "Soll ich euch die ganze Aufstellung erzählen", fragte er augenzwinkernd die Journalisten bei der Fragerunde vor dem Spiel. Ob Innenverteidiger Dejan Lovren (Verletzung am Oberschenkel) rechtzeitig fit ist, ließ der Coach offen. Auch Xherdan Shaqiri und Fabinho waren angeschlagen. "Sonntag hat er trainiert und das sah gut aus", sagte Klopp über Shaqiri. Abwehrchef Virgil van Dijk fehlt im Hinspiel auf jeden Fall wegen einer Sperre.