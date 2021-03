Live im BR Fernsehen und Stream: Hallescher FC - 1860 München

Nur eins der letzten fünf Spiele haben die Sechziger in der 3. Liga zuletzt gewonnen. Der Aufstieg ist dadurch vorerst in weite Ferne gerückt. Neun Punkte Rückstand haben die Löwen momentan auf Aufstiegs-Relegationsplatz drei. Doch Trainer Michael Köllner glaubt weiter an sein Team: "Die Spieler geben Gas, bekennen sich zum Verein und halten jede Woche ihre Knochen hin, um erfolgreich zu sein", sagt er vor der Partie beim Hallerschen FC (Samstag, 14 Uhr).

Live im BR Fernsehen und im Stream

BR24 Sport zeigt die Partie am Samstag (13.03.2021) ab 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream in der BR Mediathek und bei BR24. Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, Kommentator ist Florian Eckl.

Clubhouse-Diskussion mit Kult-Löwe Lorant

Außerdem macht BR24 Sport am Samstag (13.03.2021) ab 18.00 Uhr eine große Löwen-Diskussionsrunde in der App "Clubhouse". Wir diskutieren nach der Fußball-Sendung "Heute im Stadion" auf Bayern 1 mit Kult-Trainer Werner Lorant, dem "König von Giesing" Karsten Wettberg, Ex-Spieler Olaf Bodden, Oliver Griss von der "Blauen24" und mit "Sechzig-Allesfahrer" Franz Hell über die Situation beim Traditionsklub an der Grünwalder Straße.