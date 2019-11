Live: Die Vorstellung des neuen Clubtrainers Jens Keller

Jens Keller tritt beim fränkischen Fußball-Zweitligisten die Nachfolge von Damir Canadi an. Bei der Pressekonferenz am Valznerweiher will der Coach heute auch seine Ideen vorstellen, wie er den schwächelnden Zweitligisten wieder in die Spur bekommen möchte.

Der richtige Mann für "unseren Weg"

Nach der letzten desolaten Leistung des Club-Teams mit einer 1:5-Niederlage im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld unter Interimstrainer Marek Mintal hat der Club schnell reagiert und den 48-Jährigen als neuen Chef-Coach vorgestellt.

"Wir wollten einen Trainer, der die Liga kennt und sich mit unseren Zielen identifizieren kann. Beides trifft auf Jens Keller zu. Wir sind sicher, dass er der richtige Mann für unseren Weg ist." Robert Palikuca, Vorstand Sport beim 1. FC Nürnberg

Vertrag bis Sommer 2021

Der Vertrag mit Jens Keller läuft nach Angaben des Vereins bis Sommer 2021. Das bedeutet, dass der Verein und Keller eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie der Zweitligist mittelfristig wieder nach oben geführt werden kann. Welche Vorstellungen das sind, will er heute mitteilen.