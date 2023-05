Lisa Müller: Die Zukunft ruht auf D'avies Rücken

Starkes Comeback von D'avie

Ein gutes halbes Jahr dauerte es bis D'avie sein sportliches Comeback geben konnte. Im Oktober des vergangenen Jahres gewann Lisa Müller mit dem Hengst den Grand Prix Special beim Dressurturnier in Ingolstadt. "Unser König D'avie hat mit Lisa Müller ein fantastisches Comeback gefeiert. Was für ein beeindruckendes Pferd mit Ausstrahlung, Talent und Charakter", schrieb das Gut Wettlkamp via Instagram.

Wiedersehen bei der Pferd International

Einen solchen Auftritt, so die Hoffnung Müllers, soll D'avie möglichst auch bei der Pferd International zeigen. Dort tritt das Duo beim Höhepunkt im Dressurreiten an: Der 5*CDI mit dem Grand Prix am Freitag, 16.15 Uhr, dem Grand Prix Special am Samstag und der Grand Prix Kür am Sonntag. BR24Sport zeigt die Kür im Livestream. Auf der Pferd International hatte D'avie vor zwei Jahren sein internationales Debüt mit Müller gegeben - doch war hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Verwirrt von der neuen Bühne und Aufgabe machte er einige Fehler. "Natürlich hatten wir viele Fehler, aber dazwischen war es auch immer wieder sehr gut", sagte Müller damals.

In diesem Jahr soll es anders laufen. Mittlerweile kennt er die Abläufe und die große Bühne. Ein gutes Abschneiden wäre nicht nur für Lisa Müller wichtig, die 2021 aus dem Perspektivkader der Nationalmannschaft gerutscht war und dorthin gerne wieder zurück möchte. Aber auch Ehemann Thomas würde sich nicht nur aus ehelichen Gründen über eine gute Leistung bei der Pferd International freuen. Ein gutes Abschneiden bedeutet auch lukrativen Umsatz in der Zucht.