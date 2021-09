Lisa Brennauer verpasst Podium im Zeitfahren

Schon bei der ersten Zwischenzeit war klar, dass es bei Lisa Brennauer für den ganz großen Wurf nicht reichen wird. 32 Sekunden lag die 33-jährige Allgäuerin hinter der Niederländerin Ellen van Dijk und hatte noch mehr als die Hälfte des Rennens vor sich. Die Mitfavoritinnen Annemiek van Vleuten (NEL) und Marlen Reusser (SUI) waren da noch gar nicht durch die erste Zeitmessung gefahren.

Beide, Reusser und van Vleuten, lagen am Ende des 30,33 Kilometer langen Kurses von Knokke-Heist nach Brügge deutlich vor Brennauer, die am Ende noch auf Rang fünf zurückfiel. 65 Sekunden fehlten der Allgäuerin auf eine Medaille. Auf van Dijk und Gold waren es gut anderthalb Minuten. Lisa Klein, mit der Brennauer am Mittwoch das Zeitfahr-Mixed bestreiten wird, landete auf Platz sieben.

Vergoldet Brennauer den Abschied von Tony Martin?

Das deutsche Team gilt als Mitfavorit auf den Titel und tritt mit dem viermalige Einzelzeitfahr-Weltmeister Tony Martin an, der in diesem Wettkampf sein letztes Profi-Rennen bestreiten wird. Brennauer und Lisa Klein haben in diesem Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille in der Teamverfolgung gewonnen - allerdings auf der Bahn und nicht auf der Straße. Brennauer gewann danach auch Bronze bei der Straßen-EM in Trient.