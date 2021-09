Lisa Brennauer gewinnt Gold im Mixed-Teamzeitfahren der Rad-WM

Das deutsche Zeitfahr-Mixed-Team um Lisa Brennauer aus Durach hat bei der Straßenrad-WM in Belgien Gold gewonnen. Beim Rennen am Mittwochnachmittag setzten sich die deutschen Radsportler vor den Niederländern und Europameister Italien durch.

Vor zwei Wochen bei der EM in Trient hatte das Team des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) noch Rang zwei belegt. Brennauer hatte bereits im Sommer in der Teamverfolgung auf der Bahn Olympia-Gold in Tokio geholt.

Tony Martin beendet mit der Goldmedaille seine Karriere

Im letzten Karriererennen des viermaligen Einzel-Weltmeisters Martin benötigte das deutsche Team am Mittwoch über 44,5 flache Kilometer von Knokke-Heist nach Brügge 50:49 Minuten. Die Niederlanden waren 13, Italien 38 Sekunden langsamer.

"Es ist ein Traum, mit WM-Gold zu gehen. Wir haben auf Gold gehofft, jetzt ist der Traum wahr geworden. Nun ist Zeit zu feiern", sagte Martin nach seinem letzten Coup. Lisa Klein fügte hinzu: "Wir sind alle über das Limit gegangen. Das ist atemberaubend. Das ist so eine Ehre, mit Tony zu fahren. Das ist ein Geschenk für ihn."

Martin, Max Walscheid und Nikias Arndt legten auf der ersten Hälfte bereits die zweitschnellste Zeit hinter Italien hin, ehe die drei Olympiasiegerinnen Klein, Brennauer und Mieke Kröger auf die Strecke gingen. Das Gold-Trio von Tokio auf der Bahn machte den Rückstand auf Italien schnell wett und hielt auch die starken Oranje-Frauen auf Distanz.

Bei der Premiere 2019 hatte das deutsche Team bereits Silber geholt. Martin und die drei Frauen waren schon damals dabei. Am Dienstag hatte Juniorin Antonia Niedermaier dem BDR die erste Medaille beschert, als sie im Kampf gegen die Uhr Bronze holte.