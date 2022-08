Lisa Brennauer: Gegen die Zeit, gegen den inneren Schweinehund

In München geht Bayerns beste Radsportlerin bei den European Championships zum letzten Mal an den Start. Noch einmal will die 34-Jährige aus Kempten ihren inneren Schweinehund überwinden, was nach dem eher enttäuschenden 58. Platz bei der Tour de France Femmes nicht ganz so einfach ist. Trotzdem hat sie ihr Ziel für die EM in München klar formuliert: "Ich habe echt Lust auf die EM und will noch mal richtig gut fahren. Gerade auf der Bahn haben wir super Chancen, um eine Medaille oder den Sieg mitzufahren."