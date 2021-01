Linus Straßer - vom Sorgenkind zum "Schneekönig"

Nach Sieg in Zagreb: "Held", "Schneekönig" und Kandidat für mehr

Mehr als drei Jahre später gelang Straßer nun der erste Sieg in einem Einzelrennen. "Wenn du ein Rennen gewinnst, bist du automatisch Kandidat für weitere Erfolge", lobte ARD-Skiexperte Felix Neureuther.

Und die Liste der Gratulanten war noch größer: Der derzeit verletzte Abfahrer Thomas Dreßen feierte den Slalomsieger im Internet als "wahren Helden", der DSV bejubelte ihn als "Schneekönig" und Riesenslalomspezialist Stefan Luitz nannte ihn "Mann des Tages".

DSV-Alpinchef Wolfgang Maier hatte Straßer solch einen Coup durchaus zugetraut. Nach dessen sechsten Platz in Madonna di Campiglio hatte Maier über sein langjähriges Sorgenkind gesagt: "Die Hoffnung, dass da noch mehr kommt, ist berechtigt."

Straßer findet seinen Erfolg "ein bisschen surreal"

Dass es jetzt so schnell ging, fand Straßer regelrecht "ein bisschen surreal". Allerdings sei es im Sport halt nun mal manchmal so, "wenn man es unbedingt will, dann passiert es nicht, und wenn man es passieren lässt, dann passiert es auch."

Lockerheit durch Motocross

Bleibt also zu hoffen, dass der 28-Jährige weiterhin befreit auffahren kann. Ein lockerer Typ ist er ja. In seiner Freizeit steigt der begeisterte Tennis- und Fußballspieler auch immer wieder einmal gerne aufs Motocross-Motorrad. Dazu passt Fritz Dopfers Rat an den frischgekürten Slalomsieger: "Jetzt geht der Spaß erst richtig los, mach weiter so."