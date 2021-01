Linus Straßer und Katharina Althaus zu Gast in Blickpunkt Sport

Er ist Deutschlands neues Slalom-Ass: Linus Straßer gehört zu dem Medaillenhoffnungen bei der alpinen Ski-WM im italienischen Cortina d'Ampezzo, die vom 8.bis 21. Februar stattfindet. Der Münchner raste zuletzt mit einem Sieg in Zagreb und einem zweiten Platz in Adelboden innerhalb von fünf Tagen in die Slalom-Weltspitze. Dabei erwog der 28-Jährige bereits vor wenigen Jahren ein Karriereende. Warum er dann doch weiter machte und wie er es geschafft hat, endlich in der Weltspitze anzukommen, erzählt Straßer im Gespräch mit Moderator Markus Othmer.

Katharina Althaus - auf dem Weg nach Oberstdorf

Außerdem ist Skispringerin Katharina Althaus zu Gast in Blickpunkt Sport. BR Sport begleitet die Olympia-Zweite von Pyeongchang zusammen mit Kombinierer Johannes Rydzek und Langläuferin Laura Gimmler auf ihren Weg zu der Nordischen Ski-WM in ihrer Heimat Oberstdorf (23. Februar bis 7. März). Was bedeutet eine Heim-WM für einen Sportler?

Der Weg nach Oberstdorf - jeden Dienstag 17:00 Uhr auf BR24Wintersport, Facebook, Instagram und auf BR24Sport.de.