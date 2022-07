Lino Tempelmann zum Franken-Derby: "Die Jungs sind brutal heiß"

Das 269. Franken-Derby elektrisiert nicht nur die Region, sondern auch die Spieler vom 1. FC Nürnberg: "Das ist so ziemlich das größte Spiel diese Saison für uns in unserem Stadion. Wir hatten das Derby schon alle während der Vorbereitung in unseren Köpfen", erklärt der 23-jährige Lino Tempelmann, der nach einem Bänderriss im Sprunggelenk allerdings vorerst ausfällt. "Die Jungs sind brutal heiß. Ich wäre es auch gewesen. Jetzt muss ich leider von der Tribüne aus zuschauen, aber ich werde von da auch meinen Teil dazu beitragen."

Die Rivalität ist da

Natürlich ist die Rivalität mit dem Stadtnachbarn da. Doch "wir tun gut daran, wenn wir auf uns selber schauen, unsere Aufgabe erfüllen", mahnt der Mittelfeldakteur seine Teamkollegen, auch nach eingehender Analyse des Gegners, "dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir können danach reden, wenn wir das Spiel hoffentlich für uns entscheiden."

Können in dieser Saison wichtige Rolle spielen

Tempelmann, der vom FC Freiburg an den Club ausgeliehen wurde, blickt positiv auf die neue Saison mit den Franken. "Ich kann nur sagen, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle. Und hoffe, dass wir eine positive Saison spielen, wie letztes Jahr, vielleicht noch ein Stück besser".

"Ich fühle mich in Nürnberg sehr wohl, sowohl in der Stadt als auch im Verein. Ich fühle mich zu keinem Zeitpunkt als Leihspieler vom SC Freiburg." Lino Tempelmann

Man habe im letzten Jahr schon gesehen, "dass wir uns oben etablieren können", sagt Tempelmann. Allerdings wurde aus seiner Sicht "hintenraus ein bisschen was liegen gelassen. Deshalb sind wir auf einem Tabellenplatz gelandet, mit dem wir irgendwo zufrieden waren, aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen mehr gegangen."

Einen Pluspunkt sieht der Rechtsfuß dieses Mal, dass man in dieser Spielzeit "relativ wenige Abgänge" hatte. "Die Mannschaft ist in ihrem Kern zusammengeblieben, was ein positiver Faktor für die neue Saison ist." Tempelmann glaubt, dass die Clubberer "eine wichtige Rolle spielen können in dieser Saison."

Tempelmann mit 23 Jahren im Mannschaftsrat

Das Tempelmann in Nürnberg angekommen ist, zeigt auch seine Wahl in den Mannschaftsrat: "Es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man auch noch einen jüngeren Spieler im Mannschaftsrat hat, der noch ein bisschen die Interessen und die Seite der jungen Spieler vertritt", erklärt er. "Ich versuche mich da einzubringen, aber die älteren Jungs haben da natürlich das größere Stimmrecht."

Als erste Amtshandlung will sich der 23-Jährige darum kümmern, dass die Mannschaftsabende nicht zu kurz kommen. "Das gehört auch dazu. Bei aller Ernsthaftigkeit und Arbeit auf und neben dem Platz gehört ein gesundes Mannschaftsgefüge dazu. Dass man mit den Jungs weggeht, mal was essen geht. Dafür werde ich mich einsetzen. Das wird meine erste Amtshandlung sein."