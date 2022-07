> Sport > Lina Magull für Mindestlohn in 1. und 2. Frauen-Bundesliga

Nationalspielerin Lina Magull wünscht sich für Spielerinnen in der 1. und 2. Bundesliga einen Mindestlohn. "Wir Fußballerinnen sollten ab der 2. Liga so gut verdienen, dass niemand mehr nebenbei arbeiten gehen muss", so die Spielerin des FC Bayern.