Lina Erpenstein: Im Alleingang an die Windsurf-Weltspitze

In der vergangenen Woche gastierten die weltbesten Windsurfer auf Sylt. Darunter auch die 25-jährige Lina Erpenstein. Seit ihrem 13. Lebensjahr ist sie begeisterte Surferin und in diesem Jahr gelang ihr bislang größter Erfolg. Sie belegte Platz drei in der Gesamtweltcup-Wertung, nach dem sie beim Windsurf-Weltcup in Sylt starke Dritte wurde. Besser waren in dieser Saison nur Sarah-Quita Offringa aus Aruba und die Polin Justyna Sniady.

Windsurfen und Medizinstudium - die perfekte Kombination

Die Aschaffenburgerin hat es für ihre Leidenschaft in den Norden gezogen. In Kiel kann sie das Surfen und ihr Medizinstudium perfekt verbinden. Das Studium erzählt sie im Blickpunkt-Sport-Interview "fordert mich vom Kopf", beim Windsurfen könne sie den Kopf dann "komplett abschalten". Wenn sie nur eins von beidem mache, dann "wird es auf lange Sicht schnell langweilig."

Surf-Karriere in Eigenregie

Anders als in den meisten Sportarten hat Erpenstein weder einen Trainer noch einen Verein im Hintergrund. Das meiste habe sie "autodidaktisch" gelernt. Der Prozess dauere alleine zwar länger, gebe ihr aber auch mehr Freiräume. "Ich habe angefangen damit, dass ich einfach Leute gefragt habe, hier könnt ihr mich filmen. Ich muss sehen, was ich mache", beschreibt Erpenstein ihre Anfänge auf dem Brett. Danach habe sie stundenlang Videos von anderen Windsurfern gesucht und sie mit ihren verglichen und sich so immer weiter verbessert.

Hawaii - ein Traum auf mehreren Ebenen

Mit Erfolg: Seit mehreren Jahren reist sie nun mit der Weltelite des Windsurfens für Weltcups um die ganze Welt. Das größte Highlight für sie war bisher der Weltcup auf Hawaii. "Hawaii ist ein Traum auf allen Ebenen", schwärmt die 25-Jährige. In der Wiege des Surfens einen Weltcup bestreiten zu können, sei für sie schon immer ein Riesentraum gewesen.

Mit ihrem dritten Platz in der diesjährigen Weltcup-Gesamtwertung ist sie nun endgültig in der Weltspitze angekommen. Zudem die Rückrunde wegen schlechten Wetters ausgefallen war, in der Erpenstein sogar noch Chancen auf den Weltmeistertitel gehabt hätte. Der Titel bleibt so der große Traum für die nächste Saison.