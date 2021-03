Liensberger greift nach Slalomweltcup - Vlhová patzt

612 Punkte, 590 Punkte, 575 Punkte - soviele Zähler sammelten Petra Vlhová, Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin in den ersten acht Saisonslaloms. Die Entscheidung, wer sich den Weltcup in dieser Disziplin schnappt, fällt im letzten, neunten Rennen in Lenzerheide.

Liensberger greift nach der kleinen Kristallkugel

Nach dem ersten Lauf deutet sich eine faustdicke Überraschung an: Während Liensberger einen fehlerfreien Lauf zwischen die Stangen zauberte, haderten die Konkurrentinnen mit dem anspruchsvollen Kurs.

Shiffrin auf Platz drei hat schon deutliche neun Zehntel Rückstand auf die führende Liensberger. Vlhová, die heute auch vorzeitig den Gesamtweltcup gewinnen kann, liegt mit 1,84 Sekunden Rückstand nur auf Platz sechs. Zweite ist die Norwegerin Kristin Lysdahl (+0,70 Sekunden).

Vlhová muss Zweite werden

Sollte Liensberger gewinnen, müsste Vlhová mindestens auf Platz zwei fahren, um doch noch den Slalomweltcup zu gewinnen. Platz drei würde der Slowakin bei einem Liensberger-Sieg nicht reichen.

Aber auch Shiffrin hat noch Chancen. Gewinnt sie und landen Liensberger und Vlhová nur auf den Plätzen zwei und drei, dürfte die US-Amerikanerin die kleine Kristallkugel in Empfang nehmen. Ein Shiffrin-Sieg vor Vlhová auf zwei würde dagegen der Slowakin den Disziplinenweltcup bescheren.

Die einzige Starterin des Deutschen Skiverbands (DSV), Lena Dürr aus Germering, kam abgeschlagen mit 2,76 Sekunden Rückstand ins Ziel.