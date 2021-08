Es ist das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft nach dem Aus im EM-Achtelfinale gegen England - und es ist das Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick. Im WM-Qualifikationsspiel tritt die DFB-Elf gegen Liechtenstein an.

BR24 Sport überträgt das Spiel am Donnerstag, 2. September ab 20.45 Uhr in der Radio-Livereportage. Ihre Reporter in St. Gallen sind Armin Lehmann und André Siems.