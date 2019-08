Coutinho gibt Debüt

Kurz nach dem 2:0, um genau 19.44 Uhr, war der Moment auf den Fußball-Deutschland gewartet hat, da: Philippe Coutinho, der gerne als Königstransfer des Rekordmeisters bezeichnet wird, gab sein Debüt im Bayern-Trikot. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Brasilianer, den der FCB im kommenden Sommer für 120 Millionen Euro fest verpflichten kann, kam in der 57. Minute zusammen mit dem ebenfalls in den vergangenen Tagen erst von Inter Mailand verpflichteten Ivan Perisic in die Partie. "Er ist erst seit zweieinhalb Wochen im Training. Dem werden wir Rechnung trage", hatte Trainer Niko Kovac zuvor bereits angekündigt. Der 27-jährige Coutinho ließ hernach in einigen Situationen bereits seine spielerische Klasse erkennen.

"Ich bin sehr glücklich hier und freue mich, mein Debüt gegeben zu haben. Es war ein sehr schöner Abend." Philippe Coutinho