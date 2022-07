Lewandowskis Barcelona-Traum kann nur der FC Bayern erfüllen

Topstürmer Robert Lewandowski hat es mehr als klar gemacht, dass er den FC Bayern diesen Sommer, ein Jahr vor Vertragsende, verlassen will. Für ihn sei seine Geschichte beim FC Bayern abgeschlossen. Für den Verein allerdings nicht: Vorstandschef Oliver Kahn hatte bei der Mané-Vorstellung erneut betont: “Wir freuen uns, wenn er am ersten Trainingstag bei uns auftaucht.” Kommende Woche ist es so weit, Lewandowski wird wieder an der Säbener Straße erwartet, obwohl er eigentlich nicht mehr dort sein möchte.

Lewandowski ist auf Bayerns Entgegenkommen angewiesen

Lewandowskis Vertrag mit dem FC Bayern läuft noch bis zum 30. Juni 2023 und wenn die Münchner ihn nicht ziehen lassen, bleibt Lewandowski quasi keine Wahl als den Vertrag zu erfüllen. Da der Stürmer keine Ausstiegsklausel hat, muss er seinen vertraglichen Verpflichtungen “ohne Wenn und Aber” nachkommen, erklärt der Münchner Sportrecht-Experte Thomas Summerer. Eine Kündigung wegen “fehlender Emotionen” sei auch bei einem Fußballprofi kein valider Kündigungsgrund.

Ein Streik würde Lewandowski nur schaden

Robert Lewandowski könnte zwar nicht zum Training erscheinen und in einen Streik treten, aber das würde ihm vermutlich mehr schaden als helfen. Experte Summerer erklärt: "Erscheint er nicht zum Training oder verstößt er gegen Weisungen seines Trainers, drohen ihm Abmahnung und Gehaltskürzung. Spielt er absichtlich schlecht, schadet er sich selbst und seinem guten Ruf."

Androhung eines Vertragsbruchs

Nun galt Lewandowski bislang als Musterprofi. Aussagen wie "meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei" passen da nicht ins Bild. Der Sportrecht-Experte sieht die Äußerung als "Grenzüberschreitung und die Androhung eines Vertragsbruchs". Der Verein könne in einem solchen Fall vom Spieler eine Unterlassungserklärung und ein Bekenntnis zur Vertragstreue fordern, notfalls auch in einem Eilverfahren vor dem Landgericht München. Rechtliche Schritte gegen Lewandowski sind nicht zu erwarten, aber dessen Aussagen gefallen den Bayern-Bossen sicher nicht.

Lewandowski rennt die Zeit davon

Die Situation ähnelt ein bisschen der Wechsel-Situation Lewandowskis von Dortmund nach München. 2013 wollte der Pole auch schon ein Jahr vor Ende seines Vertrags nach München wechseln. Der BVB hatte das abgelehnt. Lewandowski bekam daraufhin mehr Gehalt in Dortmund, wurde in der Saison zum ersten Mal Torschützenkönig und wechselte dann im nächsten Sommer zum FC Bayern. 2013 allerdings hatte der Topstürmer einen Großteil seiner Karriere noch vor sich. Mittlerweile ist er 33-Jahre alt und es geht um seinen voraussichtlich letzten großen Profivertrag.

Lewandowski läuft die Zeit davon. Und er ist auf ein Entgegenkommen der Bayern angewiesen. Die könnten Spekulationen zufolge bei einem Angebot von über 50 Millionen Euro Ablöse ihre "Basta"-Aussage überdenken. Der FC Barcelona will - Stand jetzt - aber nicht viel mehr als 40 Millionen zahlen.