Lewandowski verletzt: Wer kann den Weltfußballer ersetzen?

Am Samstag gastiert der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig. Es ist das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter und vielleicht vorentscheidend im Kampf um die Meisterschaft. Doch einer fehlt, einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern.

Robert Lewandowski zog sich beim WM-Qualifikationsspiel Polen gegen Andorra eine Knieverletzung zu und fällt vier Wochen aus. Auch im Viertelfinale der Champions League gegen Paris St. Germain steht der 32- Jährige nicht zur Verfügung.

Torrekord unwahrscheinlich

Lewandowski spielte bis zu seiner Verletzung in Galaform. Mit 35 Bundesliga-Toren war er in der Saison auf dem besten Weg, den Uralt-Rekord von Gerd Müller mit 40 Treffern zu knacken. Bei einer vierwöchigen Pause wird es schwer, diesen Rekord einzustellen. Daneben zeichnete sich der polnische Nationalspieler auch als sechsmaliger Vorlagengeber aus.

Saisonziele des FCB in Gefahr

Nicht nur der Torrekord - auch die Saisonziele des Rekordmeisters und Titelverteidigers in der Champions League sind gefährdet. Im Pokal sind die Bayern schon ausgeschieden, in der Bundesliga könnte Verfolger RB Leipzig bis auf einen Punkt herankommen.

Und das Viertelfinale in der Champions League mit dem Hinspiel gegen Paris St. Germain kommenden am Mittwoch in München und dem Rückspiel sechs Tage später in Paris wird ohne Lewandowski nicht einfacher.