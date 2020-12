Lewandowski und Flick mit Globe Soccer Award ausgezeichnet

Hansi Flick wurde als Trainer des Jahres ausgezeichnet und setzte sich unter anderem gegen Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool durch, der überraschend vor Flick zum Welttrainer gewählt worden war. Auch der Titel des besten Vereins ging nach München. Lewandowski stach wie bereits bei der Wahl zum Weltfußballer Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) aus.

Der Preis ist vom Prestige her nicht vergleichbar mit der Auszeichnung des Weltverbands FIFA, die der Stürmer des FC Bayern München einige Tage vor Weihnachten erhalten hatte. In Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm Lewandowski die Trophäe am Sonntag in Dubai entgegen, während er bei der Wahl des Weltfußballers per Video zugeschaltet war. Infantino hatte ihm die Auszeichnung der FIFA später in München überreicht.