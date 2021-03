Lewandowski und Alaba dürfen doch zur Nationalmannschaft reisen

"Für beide Spieler hat es das Go von uns gegeben", sagte Trainer Hansi Flick nach dem 4:0 (4:0) gegen den VfB Stuttgart. Seit Freitag wird das Vereinigte Königreich nicht mehr als Virusvarianten-Gebiet eingestuft. Lewandowski kann damit für Polen in England (31. März) stürmen. Alaba darf mit Österreich zum Spiel nach Schottland (25. März) reisen.

Freigabe zuerst verweigert

Zuvor hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem Weltfußballer die Freigabe für das WM-Qualifikationsspiel der polnischen Nationalmannschaft in England am 31. März mit Hinweis auf die aktuellen Quarantäne-Regeln verwehrt. Aus demselben Grund sollte David Alaba nicht mit Österreich zum Qualispiel nach Schottland (25. März) fliegen. Der FC Bayern wollte nicht Gefahr laufen, auf die beiden Leistungsträger womöglich im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig am 3. April nach der Länderspielpause verzichten zu müssen.

Änderung der Einstufung von Großbritannien

Großbritannien war von den deutschen Behörden bislang als Virusvariantengebiet eingestuft worden, was die Bundesliga-Profis höchstwahrscheinlich zu einer Quarantäne nach der Wiedereinreise nach Deutschland gezwungen hätte. Von Sonntag an wird Großbritannien aber nur noch als Risikogebiet gelistet, was die Reisebeschränkungen in Teilen aufhebt.