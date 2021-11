Lewandowski-Show bei seinem 100. Champions-League-Spiel

Julian Nagelsmann umarmte Torgarant Robert Lewandowski und freute sich über sein gelungenes Stadion-Comeback. Bei der Rückkehr des Trainers nach zweiwöchiger Corona-Pause ist der FC Bayern München angeführt von Jubilar Lewandowski ins Champions-League-Achtelfinale gestürmt. Beim 5:2 (2:1) gegen Benfica Lissabon beeindruckten die Münchner wieder mit ihrer offensiven Wucht und sehenswerten Angreifer-Toren von Weltfußballer Lewandowski (26./62./84. Minute), Serge Gnabry (32.) und Leroy Sané (49.).

Drei Tore, aber auch Grund zum Ärgern

Trotz seiner Königsklassen-Tore Nummer 79 bis 81 musste sich Lewandowski auch ärgern: Einen Handelfmeter schoss der Torjäger unplatziert in die Arme von Benfica-Torwart Odisseas Vlachodimos (45.+1).

"Ob der Abend perfekt war, weiß ich nicht. Ich habe einen Elfmeter verschossen. Das war ein Fehler von mir. Zum Glück haben wir noch ein paar Tore gemacht, ich auch", sagte Lewandowski beim Streamingdienst Prime Video und ergänzte mit Blick auf sein 100. Königsklassen-Spiel. "Ich habe nie geglaubt, dass man so viele Spiele machen kann."

Lewandowski lief in Europas höchster Spielklasse bisher 72 Mal für die Bayern auf, 28 Mal für Borussia Dortmund. Er ist der 42. Spieler in der Geschichte, der diesen Meilenstein erreicht. Dabei erzielte er 78 Tore und gab 22 Vorlagen. Rekordspieler ist weiterhin Superstar Cristiano Ronaldo mit 180 Einsätzen. Im aktuellen Bayern-Kader waren nur Thomas Müller (127) und Manuel Neuer (123) öfter in der Königsklasse im Einsatz. In der vereinsinternen Rangliste der Bayern zieht Lewandowski mit dem ehemaligen Verteidiger Samuel Kuffour (72) gleich.