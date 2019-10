Lewandowski-Rekord beim 2:1 des FC Bayern gegen Union Berlin

Nach einer Flanke von Thomas Müller hatte der Rekordtorhüter seine nächste Chance, diesmal konnte Gikiewicz parieren. Durch einem schnellen Angriff durch Sheraldo Becker hatte Union (67.) zwar eine Möglichkeit zum Anschlusstreffer, vertändelte die aber im Strafraum.

3:0 nach Videobeweis zurückgenommen, Union trifft per Elfmeter

Dann aber schwanden bei den Eisernen die Kräfte und München drängte auf das dritte Tor. Das hatten die Zuschauer bereits bejubelt, doch nach Sichtung der Videobilder wurde der Treffer von Lewandowski (85.) zurückgenommen. Stattdessen gelang Union aber noch der Anschlusstreffer: Sebastian Polter verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1. Pavard hatte Polter ungeschickt über den Haufen gelaufen und den Strafstoß verursacht. Auf der anderen Seite verhinderte Gikiewicz (90. +2) ein Tor durch Leon Goretzka. Damit blieb es bei dem knappen Erfolg für den FC Bayern.

Ein Treffer für die Bundesliga-Geschichte

Lewandowski ist durch seinen Treffer der erste Spieler in 57 Jahren Bundesliga-Geschichte, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils getroffen hat. "Ich bin stolz", äußerte der 31-Jährige nach dem Spiel und ergänzte: "Ich freue mich, dass ich wieder ein Tor geschossen habe". Während des Spiels habe er gar nicht so viel an den Rekord gedacht.

Vor einer Woche hatte der Münchner Torjäger die Bundesliga-Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert. Der Angreifer aus Gabun, der inzwischen in England für den FC Arsenal spielt, hatte in der Saison 2015/16 an den ersten acht Spieltagen für Borussia Dortmund jeweils getroffen.