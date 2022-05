Lewandowski: "Mein letztes Spiel? Gut möglich!"

Salihamidzic will Erfüllung des Vertrages bis 2023

Bis dahin allerdings mag der Toptorjäger nicht warten, angeblich lockt der FC Barcelona aktuell mit einem Dreijahreskontrakt. "Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war. Wir wollen die beste Lösung für mich und den Verein finden", sagte Lewandowski im Interview mit der Streaming-Plattform Viaplay Sport Polska.

Das klang bei Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der im Gegensatz zu den Stars am Nockherberg von den eigenen Anhängern ausgepfiffen wurde, freilich ganz anders. Zwar bestätigte er Lewandowskis Wechselwunsch. Ein Entgegenkommen am Verhandlungstisch stellt er aber nicht in Aussicht: "Er hat einen Vertrag bis Sommer 2023. Das ist Fakt, unsere Haltung dazu ist klar", so Salihamidzic auf Sky.