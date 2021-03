Lewandowski schießt FC Bayern zu 3:1-Sieg gegen Bremen

Die Ansage von Trainer Hansi Flick lautete: "Wir müssen von der ersten Minute an da sein, unser Spiel durchdrücken und mit dem Ball gute Lösungen haben." Und diesmal erfüllten die Münchner den Wunsch ihres Coaches. Sie gerieten nicht in Rückstand und mussten erst in der Schlussphase einen Gegentreffer hinnehmen.

Goretzka und Gnabry legen vor zum 2:0

Die Anfangsviertelstunde überstanden die Münchner problemlos ohne Gegentor. Die zündenden Ideen sollten folgen. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich und der Verlängerung durch Thomas Müller mit dem Hinterkopf nickte Leon Goretzka (23.) die Kugel aus sechs Metern in den Bremer Kasten. Angespornt durch die Führung legte der Rekordmeister nach. Müller verfehlte (24.) nach einer Direktabnahme nur knapp. Nach einem langen Pass von Jérôme Boateng setzte Serge Gnabry (34.) den Ball aus einer Abseitsposition an den Pfosten. Eine Minute später (35.) verwandelte der glänzend aufgelegte Gnabry nach feinem Zuspiel durch Müller zum 2:0.

Lewandowski trifft nach drei Anläufen zum nächsten Meilenstein

Nach der Pause zeigte sich Bremen mit Maximilian Eggestein (53.) auch einmal gefährlich im Münchner Strafraum, wurde aber von Boateng geblockt. Robert Lewandowski (54.) donnerte den Ball nach einer Flanke von Kingsley Coman an den Pfosten. Es folgte (58.) ein weiterer Aluminiumtreffer des Münchner Torjägers. Dessen dritte Topchance (66.) schnappte sich Jiri Pavlenka. Augenblicke später (67.) aber war es dann soweit: Lewandowski staubte ab und machte seinen 32. Saisontreffer perfekt. Zum dritten Mal in dieser Partie verhinderte das Aluminium (77.) den nächsten Treffer des Goalgetters. Mit dem 1:3 durch Niclas Füllkrug (85.) mussten die Münchner dann aber doch noch im fünften Spiel in Folge einen Gegentreffer hinnehmen.

Platz zwei auf der "ewigen" Torschützenliste

Unbeeindruckt davon brachte der Rekordmeister den Sieg über die Zeit. Und Lewandowski konnte seinen neuen Meilenstein feiern: Der Pole zog mit Klaus Fischer gleich und belegt in der ewigen Torschützenliste jetzt den geteilten zweiten Rang. Rekordhalter ist weiterhin die Münchner Sturm-Ikone Gerd Müller mit 365 Treffern.