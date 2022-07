Lewandowski: Kurz da, bald wieder weg?

Kamerateams, Journalisten und jede Menge Fans hatten sich am Vereinsgelände des FC Bayern in der Säbener Straße postiert. Niemand wollte verpassen, wenn Robert Lewandowski nach seinem Urlaub zurückkehren würde, auch wenn er das am liebsten gar nicht mehr getan hätte. Der Stürmer will zum FC Barcelona und hat das mit teils drastischen Äußerungen in den letzten Wochen immer wieder zum Ausdruck gebracht.

Die Frage war: Kommt er überhaupt nochmal nach München? Oder würde er in den "Streik" treten? Schon am Montagabend hatte es schon mal eine Teilantwort gegeben, als der 33-Jährige in München landete und der "Bild"-Zeitung sagte, dass es ihm gut gehe.

Kein Streik: Medizincheck und Leistungstests

Am Dienstagmorgen tauchte Lewandowski dann wie geplant im Krankenhaus "Barmherzige Brüder" im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg auf, um sich den obligatorischen Medizinchecks zu unterziehen. Die nächste Station war dann die Säbener Straße. Hier standen weitere Leistungstests an, und ja: Mit Lewandowski auf dem Beifahrersitz fuhr um 13.09 Uhr eine dunkle Limousine in die FC-Bayern-Tiefgarage. Die Fans, die gewartet hatten, konnten einen kurzen Blick auf den Weltfußballer erhaschen. Kurz wurde es laut, nach wenigen Sekunden war der Spuk dann aber auch schon wieder vorbei.