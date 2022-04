Lewandowski für "außergewöhnlichen Leistungen" ausgezeichnet

Der Fußball-Profi des FC Bayern München bekam den Preis bei der digital durchgeführten Zeremonie "auf besonderen Wunsch" der Academy, hieß es in einer Mitteilung, nachdem er in der Vorsaison mit 41 Treffern den Torrekord von Gerd Müller in der Bundesliga gebrochen hatte.

Nagelsmann: "Er ist ein Vorbild"

"Es bedeutet mir wirklich sehr viel, von so wunderbaren Menschen, Sportlern und Legenden aus der ganzen Welt des Sports anerkannt und geschätzt zu werden. Es hat eine ganz besondere Bedeutung für mich als Sportler und als Mensc", sagte der Pole laut Mitteilung. Lob gab es auch von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann: "Aber bei Robert geht es nicht nur um seine Leistungen, sondern auch um sein soziales Engagement abseits des Platzes. Er ist ein Vorbild."

Ehrung auch für Asamoah

Ebenfalls geehrt wurden Ex-Profi Gerald Asamoah und der Film "Schwarze Adler", der die Erfahrungen schwarzer Spieler im deutschen Fußball dokumentiert. Asamoah, der zwischen 2001 und 2006 auch für die deutsche Nationalmannschaft aktiv war, setzt sich stark für den Kampf gegen Rassismus ein und wurde in seiner Rolle als "Anwalt für die Athleten" ausgezeichnet.

Zu den weiteren Preisträgern gehört Formel-1-Weltmeister Max Verstappen als Sportler des Jahres. Bei den Frauen erhielt die jamaikanische Sprint-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah die Ehrung. Bei den Mannschaften setzte sich Italiens Fußball-Nationalteam durch.