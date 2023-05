Lewandowski feiert mit Barça Meistertitel - und muss flüchten

Die Feierlichkeiten über den ersten Meistertitel seit 2019 währten nur kurz. Die Spieler des FC Barcelona hatten gerade mit einem 4:2 über den Stadtrivalen Espanyol Barcelona den 27. Meistertitel der Klubhistorie klargemacht. Robert Lewandowski war an dem Sieg mit zwei Treffern maßgeblich beteiligt und feierte nach Abpfiff im Mittelkreis mit seinen Teamkameraden, als plötzlich eine leichte Panik unter ihnen ausbrach.

Ultras von Espanyol Barcelona waren über die Tanzeinlage des großen Rivalen in ihrem Stadion verärgert und stürmten den Platz. Die Spieler sprinteten in die Katakomben und blieben unverletzt. "Die Feier ist normal, aber ich verstehe, dass wir nicht in unserem Stadion sind und nicht respektlos sein dürfen", sagte Barça-Trainer Xavi im Anschluss an den Derbysieg. "Ich weiß, dass das schwierig zu kontrollieren ist. Aber ich habe den Spielern gesagt, dass sie jetzt besser schnell reingehen." Dort ging die Party laut dem Trainer dann im Anschluss an den 4:2-Erfolg weiter.

Lewandowski auf dem Weg zum Torschützenkönig

Für Lewandowski ist es der neunte Meistertitel in Folge, allerdings der erste mit dem FC Barcelona, zu dem er im Sommer vom FC Bayern gewechselt war. Der 34-Jährige Mittelstürmer hatte einen großen Anteil am Titel der Katalanen. Mit 21 Toren und sechs Assists in 29 Ligaspielen war er an fast 40 Prozent der Treffer des FC Barcelona beteiligt und somit auch der Topscorer der Mannschaft. Mit seinem Doppelpack gegen Espanyol hat er zudem seinen Vorsprung im Kampf um die meisten Tore in der Primera Division weiter ausgebaut. Dort liegt er fünf Treffer vor Real-Madrid-Spieler Karim Benzema (17 Tore).

Nach dem Wochenende steht die Mannschaft von Klublegende Xavi vier Spieltage vor Saisonende 14 Punkte vor Verfolger Real Madrid und ist nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. "Das fühlt sich sehr gut an, weil wir sehr hart dafür gearbeitet haben", sagte Präsident Joan Laporta. "Xavi war entscheidend. Er kennt nicht nur den Fußball, sondern auch den Club und den Stil. Er hat eine entscheidende Rolle gespielt und verdient Glückwünsche. Wir haben einen großartigen Trainer."