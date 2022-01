Lewandowski empfielt sich mit Dreierpack für Weltfußballer-Kür

Nachdem Lewandowski den 1. FC Köln fast im Alleingang abgeschossen und in der die 300-Toremarke geknackt hatte, richtete sich der Blick des Stürmerstars von Bayern München sofort auf das nächste große Ziel. Am Montag (17.1.2022, 19.00 Uhr) kürt die FIFA in Zürich Weltfußballer des Jahres. Dabei hofft der 33-Jährige auf die Wiederholung seines Triumphes von 2020.

Lewandowski für Nagelsmann und Neuer Favorit

Geht es nach seinen Teamkollegen, kann es nur einen Sieger geben. "Ich würde mich sehr freuen, wenn er gewinnt. Verdient wäre es", sagte Trainer Julian Nagelsmann über den Polen. Auch Manuel Neuer, der einer der Kandidaten bei der Wahl des Welttorhüters des Jahres ist, schwärmte von seinem Teamkollegen: "Er ist eine Maschine vorne in der Box, hält überragend den Ball und wie er die Tore vollendet, ist einzigartig."