Lewandowski: "Bayern braucht nicht zwingend Mittelstürmer"

Der Transfer von Robert Lewandowski ist seit Tagen beschlossene Sache - und nun ist er offiziell. Das teilten der FC Barcelona und Bayern München am Dienstagabend zeitgleich mit. Bei Barca unterschrieb Lewandowski (33) einen Vierjahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro. Die Ablösesumme beträgt laut offizieller Mitteilung der Spanier 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Zusatzzahlungen.

"Der Angriff des FC Bayern ist überragend besetzt, sie können das sehr gut managen, auch ohne einen Eins-zu-eins-Ersatz für mich." Robert Lewandowski

In einem Interview hatte Lewandowski dann auch noch ein paar Abschiedsworte an seinen ehemaligen Klub bereit. Dessen Offensive kommt ja ohne ihn - und damit ohne nominellen Stoßstürmer in der Startelf - deutlich anders daher.

Der Weltfußballer Lewandowski ist aber der Meinung, dass der FC Bayern München nach seinem Abgang keinen Nachfolger benötigt. "Ich glaube, der FC Bayern hat so viele talentierte Offensivspieler, dass es nicht zwingend eine Nummer neun, einen echten Mittelstürmer braucht! Der Angriff des FC Bayern ist überragend besetzt, sie können das sehr gut managen, auch ohne einen Eins-zu-eins-Ersatz für mich", sagte der Pole der Sport Bild.

Bayern könnten unter Nagelsmann "neue Identität entwickeln"

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann könne nun "variabler spielen, eine neue Identität entwickeln", so der 33-Jährige. Neben Neuzugang Sadio Mane, der vom FC Liverpool kam, und dem mit einem neuen Vertrag ausgestatteten Nationalspieler Serge Gnabry habe Bayern viele weitere Optionen.

"Es gibt dazu Kingsley Coman, Leroy Sane, Thomas Müller, Jamal Musiala: Die Spieler bekommen mehr Verantwortung für das Toreschießen und können in dieser Rolle wachsen", sagte Lewandowski.