Lewandowski - Ankerpunkt für die Bayern-Offensive

In der 38. Minute zeigte Robert Lewandowski, dass er doch fehlbar ist. Nach einem schönen Doppelpass mit Thomas Müller stand Lewandowski gut 15 Meter ziemlich unbedrängt vor dem Salzburger Tor. Viele im Stadion hatten schon den Jubelschrei für das 5:0 auf den Lippen. Doch der polnische Stürmer geriet in Rückenlage - und sein Schuss zu einer Bogenlampe über das Tor.

10:23 Minute - Lewandowski Hattrick verwandelt den FC Bayern

Wenige Minuten zuvor hatte er mit einer Galavorstellung den FC Bayern auf die Siegerstraße zum 7:1-Triumph über RB Salzburg und somit auch in das Champions-League-Viertelfinale geschossen. 10:23 Minuten lagen zwischen seinem ersten und seinem dritten Tor an diesem Abend. 10:23 Minuten in denen der FC Bayern vom zitternden Favoriten zum selbstbewussten Dominator mutierte. 10:23 Minuten in denen Lewandowski unterstrich, warum er zum besten Fußballer der Welt gewählt wurde.

Taktik: Bälle zu Lewandowski

Schon vor dem Partie hatten Bayern-Coach Julian Nagelsmann und Thomas Müller in der Pressekonferenz angedeutet, dass an diesem Dienstag im Bayern-Spiel alles in Richtung Lewandowski laufen sollte. Zuletzt hatte der Stürmer trotz großem Einsatz kaum Bälle in aussichtsreicher Position bekommen.

Im Hinspiel gegen Salzburg hatte er keinen einzige Torschuss. Das sollte sich im Rückspiel nicht wiederholen. "Wenn du den Lewy in der Mannschaft hast, dann hilft es natürlich, wenn er viele Bälle hat", hatte Nagelsmann im Vorfeld gesagt. Und auch Müller hatte gefordert: "Wir müssen unser Offensivspiel modifizieren, gerade was das Einsetzen von Lewy im Strafraum betrifft."

Und schon nach einer Minute hatte Lewandowski mehr Torschüsse, als im Hinspiel. Die gute Chance verhinderte Torwart Philipp Köhn mit einer starken Parade. Doch auch danach suchten die vielen Offensiv-Kräfte im Münchner Angriff immer wieder ihren Mittelstürmer sobald es gefährlich werden konnte - und der zeigte warum.

Lehrstunde für Wöbler

Der 24-Jährige Maximilian Wöbler war als Bewacher für Lewandowski eingeteilt und musste ordentlich Lehrgeld bezahlen. Erst drehte sich der Stürmer in der 11. Minute mit einer wunderschönen ersten Ballberührung im Strafraum um den Verteidiger herum, der mit seinem Tackling anstatt dem Ball, das Bein von Lewandowski traf.

Wenige Minuten später empfing Lewandowski den Ball mit dem Rücken zum Tor. Der 33-Jährige war schon auf dem Weg aus dem Strafraum, doch er ließ seinen linken Fuß ein wenig länger auf der Linie stehen. Den Fuß, in den Wöbler trat und so den zweiten Elfmeter verschuldete (21.). Das Resultat war zweimal das Gleiche: Ein schräger Anlauf, ein Trippeln, ein Abwarten - und ein sicherer Schuss ins linke Eck.

Lewandowskis Rekord-Hattrick

Nur Momente später erhöhte er sogar auf 3:0 und sorgte mit drei Treffern vor der 23. Minute für den schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte. Der Pole machte sein zwölftes Tor im diesjährigen Wettbewerb, setzt sich so an die Spitze der Torschützenliste und steuerte mit dem Pass auf Leroy Sané noch eine Vorlage bei.

Harter Arbeiter abseits des Balles

Und auch sonst zeigte Lewandowski, warum er für das Spiel des FC Bayern so wichtig ist. Der Mittelstürmer ist ein unermüdlicher Arbeiter. Kaum ein Ballbesitz der Münchner verging, ohne dass Lewandowski zu einem Vollsprint ansetzte. Sei es, um sich selbst freizulaufen, oder um Räume für seine Mitspieler zu schaffen. Denn wenn ein Spieler wie Lewandowski losläuft, dann läuft mindestens ein Verteidiger mit.

Besonders in der zweiten Hälfte boten sich so Gelegenheiten für den Rest des Offensiv-Sextett, das Nagelsmann auf den Platz geschickt hatte. "Robert Lewandowski hat auch insgesamt sehr gut gespielt, mannschaftsdienlich, gute Laufwege, viel gecoacht", betonte Julian Nagelsmann nach dem Spiel die Bedeutung seines Stürmers abseits der Tore.

Vertragsverhandlungen stehen an

Doch nicht nur im Spiel möchte Lewandowski eine zentralere Rolle beim FC Bayern spielen. Auch in der Zukunftsplanung wünscht sich der Stürmer weiter in München zu bleiben. Hier hatte es in den vergangen Wochen Unstimmigkeiten gegeben. Nach dem 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt, der FC Bayern werde Robert Lewandowski auf keinen Fall abgeben - Worte, die der Torjäger eigenen Angaben zufolge vorher noch nie gehört hatte.

Lewandowskis 3x3

Mit seinem hervorragenden Auftritt gegen Salzburg zeigte er einmal mehr, wie wichtig er auch noch im hohen Alter für den FC Bayern ist - und dürfte nun noch mehr Argumente haben, um die Verhandlungen über seinen 2023 auslaufenden Vertrag mit seinem aktuellen Arbeitgeber zu beschleunigen. Doch eigentlich sprechen Lewandowskis Werte für sich. Der Pole steht in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend bei 42 Treffern in 35 Spielen.

Mit seinem Rekord-Dreierpack markierte der 33-Jährige Lewandowski seinen 333. Treffer für den FC Bayern. Vielleicht ein dezenter Hinweis auf die gewünschte Laufzeit des neuen Arbeitspapieres.