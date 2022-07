Lewa, Kane, de Ligt - diese Namen kursieren beim FC Bayern

Verhandlungen um Matthijs de Ligt laufen

In der Tat scheint Kane ebenso wenig infrage zu kommen wie der bereits abgelehnte Cristiano Ronaldo oder der ebenfalls angebotene Alvaro Morata von Atletico Madrid. Am ehesten käme Moratas ebenfalls gehandelter Teamkollege Joao Felix in Frage, aber auch der würde sehr teuer.

Konkreter wird vor dem geplanten Trainingseinstieg der Nationalspieler Lewandowski, Manuel Neuer, Leroy Sane, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez am Dienstag dagegen ein Wechsel von Matthijs de Ligt. Am Montag flog Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu seinem ehemaligen Klub Juventus Turin, um dort über die Ablöse für den 22 Jahre alten Niederländer zu verhandeln.

Barcelona bessert bei Lewandowski-Kaufangebot nach

Juve fordert dem Vernehmen nach 75 Millionen Euro für de Ligt. Bis zu zehn Millionen haben die Bayern nun durch den Verkauf von Omar Richards an Nottingham Forest eingenommen, den Rest könnte eine Ablöse von Lewandowski bringen: Barcelona hat mittlerweile wohl ein viertes Angebot abgegeben, die vorgeschlagene Ablöse von nun 50 Millionen Euro soll das "Basta" der Bayern aufweichen.

Lewandowski käme es jedenfalls gelegen, wenn eine Entscheidung noch in dieser Woche fiele. Für Samstag hat der FC Bayern zur offiziellen Vorstellung der Mannschaft in die Arena geladen. Der Empfang für einen, der mit dem deutschen Rekordmeister gebrochen hat und mit ihm nichts mehr zu tun haben will, könnte dann doch ziemlich frostig ausfallen.