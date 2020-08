Leverkusen im Viertelfinale der Europa League gegen Mailand

Finalturnier in Deutschland ab dem 10. August

Der Europa-League-Sieger wird in dieser Jahr in einem K.o.-Turnier in Deutschland ab dem 10. August ermittelt. Gespielt wird in Köln, Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen. Das Finale findet am 21. August in Köln statt. Anders als üblich wird es kein Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Entscheidungsspiel in jeder Runde geben. Acht Teams sind im Turnier, das somit mit den Viertelfinalspielen beginnt, dabei.

Neben Leverkusen und Sevilla sind unter anderem der FC Kopenhagen, Manchester United und Inter Mailand für das Finalturnier der besten acht Europa-League-Teams qualifiziert. Leverkusen trifft gleich am Auftakttag des Turniers auf Italiens Vize-Meister Mailand, Spielort ist Düsseldorf.