Musiala und Wirtz: "Fußball-Deutschland darf glücklich sein"

Vincent Kompany neigt nicht zu Superlativen. Aber bei den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz gerät der Trainer des FC Bayern ins Schwärmen. "Fußball-Deutschland darf froh und glücklich sein, dass sie beide für Deutschland spielen. Es sind zwei überragende Spieler. Wir wissen, was sie so besonders macht", sagte Kompany vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Radio-Livereportage) beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen. Er als Belgier hätte gerne zwei solche Topspieler im Nationalteam.

Bayer Leverkusen - FC Bayern am Samstag, 15.2., 18.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker

Wirtz und Musiala: "Die besten Jahre kommen noch"

Im Spitzenspiel zwischen Rekordmeister und Meister stehen die beiden 21-Jährigen im Fokus. Es sei schon "besonders, dass man zwei Spieler der gleichen Generation auf diesem Niveau hat", betonte der Bayern-Coach und sieht bei beiden noch Entwicklungspotenzial: "Sie sind noch jung. Die besten Jahre kommen noch. Ich habe volles Vertrauen, dass sie besser werden."

Auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl war voll des Lobes über die beiden Ausnahmekönner: "Wir haben es bei der EM schon gesehen. Sie sind außergewöhnliche Spieler und verstehen sich gut."

Wie der FC Bayern denn Wirtz am Samstag stoppen will? Da würde sein Kollege Xabi Alonso in Bezug auf Musiala wohl das gleiche antworten, sagte Kompany mit einem Schmunzeln: "Das muss man immer kollektiv lösen. Diese Spieler finden immer einen Moment. Es geht nur im Kollektiv, nicht individuell."

Uli Hoeneß träumt von "Wusiala" beim FC Bayern

Die beiden Nationalspieler stehen seit Wochen im Mittelpunkt von Diskussionen. Bei Musiala geht es um eine mögliche Vertragsverlängerung in München über 2026 hinaus. Beide Parteien sollen auf einem guten Weg sein, ist zu hören.

Wirtz besitzt beim Meister noch einen Vertrag bis 2027, sein Marktwert liegt bei 140 Millionen Euro. Zuletzt hatte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Spekulationen um dessen Zukunft angefeuert, als er von "einem Traum" sprach, Wirtz bei den Bayern spielen zu sehen.

Eberl wollte darauf aber schon unter der Woche nicht groß eingehen. Es gehöre sich vor so einem Spiel einfach nicht, "so eine Thematik aufzumachen", sagte er: "Flo Wirtz ist Spieler von Bayer Leverkusen. Wir haben selbst herausragende Spieler in unseren Reihen." Wie eben Jamal Musiala.