Letztes Heimspiel: NawaRo Straubing empfängt SSC Schwerin

Die Volleyballerinnen von NawaRo Straubing verabschieden sich am heutigen Samstag von ihren Fans. Beim letzten Heimspiel der aktuellen Bundesligasaison ist das Team des SSC Schwerin zu Gast in der Turmair Volleyballarena.

Mannschaft will mit Fans Saisonabschluss feiern

"Wir wollen für unsere Fans noch einmal das Beste geben", so Julia Brown in einer vom Verein veröffentlichten Mitteilung. Man wolle zusammen mit möglichst vielen Zuschauern in der Halle einen tollen Saisonabschluss daheim feiern. Insgesamt verlief die Saison für die Straubinger Volleyballerinnen enttäuschend. Das Ziel, erneut in die Playoff-Runde der Bundesliga einzuziehen, haben sie deutlich verpasst. Bei noch zwei ausstehenden Partien haben die Straubingerinnen nur zwei Siege geholt.

Vorgestern schafften sie zumindest einen Achtungserfolg. Gegen den amtierenden Deutschen Meister Dresden konnten die NawaRos einen Satz gewinnen. Der heutige Gegner Schwerin kommt ebenfalls als Favorit in die Straubinger Halle. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern besiegte zuletzt die Roten Raben Vilsbiburg mit 3:2.

Erst vergangene Woche hatte sich NawaRo Straubing von Trainer Bart-Jan van der Mark getrennt.