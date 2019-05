Letzter WM-Test der deutschen Fußballfrauen in Regensburg

WM-Ziel: Unter die Top drei Europas

Über den Titel will beim DFB vor dem Turnier niemand reden, das WM-Ziel heißt zunächst: Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Dafür müssten es Voss-Tecklenburg und ihre Kickerinnen unter die drei besten Teams aus Europa bei dieser WM schaffen.

Vorrundengegner China, Spanien, Südafrika

Die Mission Olympia-Qualikation startet am kommenden Montag (03.06.19): Nach einem letzten freien Wochenende geht's am Montag von Frankfurt in den ersten Spielort Rennes. Nach dem Auftaktspiel gegen China folgen die weiteren Vorrundenpartien gegen Spanien (12. Juni in Valenciennes) und Südafrika (17. Juni in Montpellier).