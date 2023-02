DFB-Frauen mit Nullnummer gegen Schweden

Es gibt noch viel zu tun vor der Weltmeisterschaft für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team. Das wurde beim 0:0 gegen Schweden in Duisburg deutlich. In der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Schweden die bessere Mannschaft. Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hatte vor mehr als 20.000 Zuschauern in Duisburg lediglich eine Chance durch Sara Dabritz. Die gebürtige Oberpfälzerin, die bei Paris Saint-Germain spielt, zog von der Strafraumkante ab und setzte den Ball rechts neben das Tor der schwedischen Torfrau. Schweden ging durch Blackstenius in der 22. Minute sogar in Führung, doch der Treffer zählt aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Deutschland harmlos- Schweden trifft nur den Pfosten

Auch im zweiten Durchgang wurde die deutsche Offensive um Klara Bühl vom FC Bayern München kaum gefährlich. Deutlich präsenter waren weiterhin die Schwedinnen. In der 73. Minute setzte Zigiotti Olme einen Nachschuss links neben Tor. Wenige Minuten Später tauchte Blackstenius frei vor Merle Frohms auf, doch die Schlussfrau des VfL Wolfsburg verhinderte den Treffer. Kurz darauf hatten die Gäste Pech, denn Rytting Kaneryd traf aus spitzem Winkel das leere Tor nicht, sondern den Pfosten (80.).

Treffen mit Bundeskanzler Scholz vor dem Spiel

Vor dem Spiel besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz die Mannschaft und versprach, sich weiter für gleiche Prämien für Nationalspielerinnen und Nationalspieler einsetzen zu wollen. "Ich bleibe am Ball, und das werde ich kontinuierlich weitermachen", sagte Scholz vor dem Anpfiff in Duisburg. "Das Treffen mit dem Bundeskanzler vor dem Spiel war ein interessanter, erster Austausch, den wir gerne auch in Zukunft aufrechterhalten und fortsetzen möchten", sagte Voss-Tecklenburg. Dass sich Scholz die Zeit für das erste Länderspiel des Jahres genommen habe, sei ein "starkes Zeichen zum Auftakt dieses sportlich wichtigen WM-Jahres."